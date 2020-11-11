أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 8CH من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة. Key features: •8CH inputs / VGA and HDMI output •Audio input /output: 4CH inputs /1CH output •Resol