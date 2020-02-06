أجهزة ترتيب الصفوف

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أجهزة ترتيب الصفوف - في القصيم السعودية

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اجهزة صفوف الانتظار تمنع الزحام وترتب الصقوف والانتظار لدينا اجهزة تخدم من كونتر واحد إلى 64 كاونتر شاشة اعلانية جهاز النداء الآلي اختر الخدمه حسب احتياجات عملك ونحن نلبيها لك سرعة فى التركيب وأسعار منافسة ضمان عامين صيانة دورية فقط لدينا ت / 0501777079 واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

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العنوان: القصيم- القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 ريال
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052627
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صورة الاعلان: اجهزة ترتيب الصفوف - في القصيم السعودية

اجهزة ترتيب الصفوف

(للبيع)

- في القصيم السعودية

اجهزة صفوف الانتظار تمنع الزحام وترتب الصقوف والانتظار لدينا اجهزة تخدم من كونتر واحد إلى 64 كاونتر .
العنوان:

القصيم - السعودية

5 دولار

6/2/2020
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