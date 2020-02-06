أجهزة ترتيب الصفوف

اجهزة صفوف الانتظار تمنع الزحام وترتب الصقوف والانتظار لدينا اجهزة تخدم من كونتر واحد إلى 64 كاونتر شاشة اعلانية جهاز النداء الآلي اختر الخدمه حسب احتياجات عملك ونحن نلبيها لك سرعة فى التركيب وأسعار منافسة ضمان عامين صيانة دورية فقط لدينا ت / 0501777079 واتس