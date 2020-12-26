أجهزة انذار

(للبيع)
|بادر بحماية منزلك او مكتبك من السرقة دون الحاجة لعمل اي تمديدات من الكابلات موديلات مختلفة من أفضل انواع اجهزة الانذار وبأفضل الاسعار لدينا فرق دعم فني على اعلى درجة من الحرفية. تركيبات على أعلى مستوى من الدقة. فروعنا في المملكة العربية السعودية الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط (لدينا ايضا فروعنا في البحرين) للتواصل جوال او واتساب: 0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|- جدة
الغربية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077712
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