أجهزة انذار

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (جميع المدن) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أجهزة انذار - في السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

بادر بحماية منزلك او مكتبك من السرقة دون الحاجة لعمل اي تمديدات من الكابلات موديلات مختلفة من أفضل انواع اجهزة الانذار وبأفضل الاسعار لدينا فرق دعم فني على اعلى درجة من الحرفية. تركيبات على أعلى مستوى من الدقة. فروعنا في المملكة العربية السعودية الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط (لدينا ايضا فروعنا في البحرين) للتواصل جوال او واتساب: 0558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - جدة
الغربية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077712
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة - في السعودية

كاميرات مراقبة

(للبيع)

- في السعودية

أفضل الاسعار على كاميرات المراقبة ذات كفاءة عالية وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبة وايرليس وك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوى - في السعودية

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوى

(للبيع)

- في السعودية

جهاز كاشف الجوالات المفتوحة والمغلقة وكاشف المعادن الذي يعمل من خلال تمرير الجهاز على كامل الجسد لك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: جهاز يدوي كشف الجوالات والمعادن - في السعودية

جهاز يدوي كشف الجوالات والمعادن

(للبيع)

- في السعودية

جهاز كاشف الجولات والمعادن اليدوي جهاز كوري الصنع يعمل بكفاء ودقة عالية يمتاز الجهاز بنوعين من الانذ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة - في السعودية

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

- في السعودية

كاميرات الحماية الحرارية: كاميرات حرارية ليلية ونهارية ، تصلح للمولات والمصالح الحكومية والمؤسسات ص.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: كاميرا كشف أسفل السيارة - في السعودية

كاميرا كشف أسفل السيارة

(للبيع)

- في السعودية

كاميرا كشف وفحص أسفل السيارة هي الة تصوير ذكية تستخدم لإعطاء صورة دقيقه واضحة عن الهيكل السفلي للسيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: كاميرا ومرايا اسفل السيارة - في السعودية

كاميرا ومرايا اسفل السيارة

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم وبسعر مناسب كاميرا كشف وفحص أسفل السيارة، للكشف عن الأسلحة والمتفجرات والمخدرات، وهي سهلة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: الأكسس كنترول _ جهاز البصمة بالوجه - في السعودية

الأكسس كنترول _ جهاز البصمة بالوجه

(للبيع)

- في السعودية

فى ظل أزمة كورونا المتصاعدة ومن أجل توفير أكبر قدر من الوقاية كان هذا الجهاز الرائع الأكسس كنترول ذ.
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

20/12/2020
صورة الاعلان: بوابات كشق معادن الحديثة - في السعودية

بوابات كشق معادن الحديثة

(للبيع)

- في السعودية

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال - في السعودية

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

(للبيع)

- في السعودية

لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات الحركة MOTION DETECT .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: تاغات الملابس الخاصة للمتاجر - في السعودية

تاغات الملابس الخاصة للمتاجر

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب تاغات بوابات الإنذارالتي تكون على شكل دائري توضع على الملابس وتجنب حدو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة انذار للسرقة - في السعودية

اجهزة انذار للسرقة

(للبيع)

- في السعودية

لحماية منزلك او مقر عملك اتينا لكم جهاز إنذار لاسلكي لحماية الشركات والمنازل ضد السرقة، وإذا حدثت .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار للمتاجر - في السعودية

بوابات الانذار للمتاجر

(للبيع)

- في السعودية

الان يمكنك حماية متجرك من السرقة متوفر لدينا بيع وتركيب بوابات الانذار لكشف ومنع سرقة المتاجر بوابات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/12/2020
صورة الاعلان: جهاز تتبع السيارات بكاميرا وبدون كاميرا - في السعودية

جهاز تتبع السيارات بكاميرا وبدون كاميرا

(للبيع)

- في السعودية

جهاز تتبع سيارات أوروبي الصنع Ruptela FM-Eco4 light S : جهاز أوربى الصنع مزود برقائق U BLOX السويسر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

8/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر - في السعودية

بوابات الانذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)

- في السعودية

لزيادة الامان داخل متجرك نقدم لكم بوابات تاغات الملابس والعطور التي تزيد الأمان وتمنع سرقة الملاب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه واى فاى eufy - في السعودية

كاميرات مراقبه واى فاى eufy

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم احدث انواع الكاميرات الوايرلس بدون كهرباء euvy security .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

6/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager