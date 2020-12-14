أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف UFace 402 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات.