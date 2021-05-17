أجهزة الحضور والإنصراف - الأكسس كنترول

إن جهاز الأكسس كنترول - هو جهاز حضور وأنصراف عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاية من العدوى والأمراض المختلفة ولجهاز الأكسس كنترول - البصمة بالوجه - العديد من المزايا الأخرى الهامة والرائعة . مميزات جهاز الأكسس كنترول - * يتيح الجهاز البصمة بالوجه * كما يمكنه التعرف على حرارة الجسم من بعد يصل إلي 1.2م * وبالتالي فهو يمنع انتقال العدوى عن طريق الملامسه باليد أو الأصابع *والعديد من المزايا الأخرى للتواصل ت / واتس 0558860700