أجهزة البصمة للحضور والأنصراف

(للبيع)
|تعتبر أجهزة التوقيع بالبصمه من أهم الأدوات لضبط عملية الحضور والأنصراف وحساب التأخيرات والغياب للمظفين جهاز الحضور والأنصراف بالبصمه وبالكارت كما يوجد لدينا أجهزة حضور وأنصراف ببصمة الوجه - أكسس كنترول فروعونا بالمملكة العربية السعودية ودولة البحرين للطلب والمراسلة ت / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094696
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال