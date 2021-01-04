أجهزة البصمة

يوجد لدينا جهاز بصمة متنقل مع ميزة الحضور والإنصراف ZK-MA 100 1. جهاز بصمة إصبع مع ميزة الحضور والإنصراف( كارت_ رقم سرى _ وجه ) 2. يحتوي على واجهة رسومية لتسهيل عملية الإستخدام. 3. سريع التحقق من البصمة يستغرق أقل من ثانية. 4. يدعم تعدد اللغات . 5. يحتوي على ميزة النسخ الإحتياطي واسترجاع البيانات. 6. يحتوي على ميزة التشفير . 7. سهل الإستخدام وقابل لإضافة مزايا أخرى تناسب إحتياجات العملاء . فروعنا في المملكة العربية السعودية (الرياض/جده/القصيم/الخبر/خميس مشيط) عروض خاصه على الكميات