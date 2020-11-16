أجهزة الإنذار الحديثة ضد السرقات والحرائق تتميز هذه الأجهزة بحساس عالى الدقة ضد السرقات والحرائق والدخان وحدة تحكم عالية الدقة يمكن توصيل الجهاز ب عدد 6 جوالات فى نفس الوقت للتنبيه السريع في حالة حدوث سرقة أو حريق سرينة إنذار عاليه جدا للتنبيه فريق فني محترف للتركيب والصيانة خصومات خاصة للكميات فروعنا : السعودية ( القصيم - الرياض- جده - خميس مشيط - الخبر ) ودولة البحرين للطلب ت/ واتس 0558860700