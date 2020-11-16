أجهزة الإنذار الحديثة ضد السرقات والحرائق

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (القصيم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أجهزة الإنذار الحديثة ضد السرقات والحرائق تتميز هذه الأجهزة بحساس عالى الدقة ضد السرقات والحرائق والدخان وحدة تحكم عالية الدقة يمكن توصيل الجهاز ب عدد 6 جوالات فى نفس الوقت للتنبيه السريع في حالة حدوث سرقة أو حريق سرينة إنذار عاليه جدا للتنبيه فريق فني محترف للتركيب والصيانة خصومات خاصة للكميات فروعنا : السعودية ( القصيم - الرياض- جده - خميس مشيط - الخبر ) ودولة البحرين للطلب ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- بريدة
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073744
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة - في القصيم السعودية

بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة

(للبيع)

- في القصيم السعودية

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

16/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager