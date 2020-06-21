أجر من المالك مباشرتا شقة قانون جديد بمساكن المعمورة مدة طويلة 900 جنية 01

(للإيجار)
|أجر من المالك مباشرتا شقة قانون جديد بمساكن المعمورة مدة طويلة 900 جنية 01012412542 الشقة تتكون من غرفتين وصالة ، الشقة تقع في الدور الثاني، تقع الشقة في مساكن شركة المعمورة بجوار طريق الملك حفني وسنترال المعمورة ، الشقة تشطيبها لوكس ومطبخ وحمام لوكس والعمار بها بواب و كاملة المرافق عداد مياة وكهرباء وغاز نريد تأجيرها مدة طويله من سنتين الي ثلاثة سنوات ، الإيجار من المالك مباشرتاً بدون عمولة،،،،، السعر المطلوب فقط 900 في الشهر للتواصل والمعاينة 01204486160 01012412542
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شقق لإيجار قانون جديد بالمعمورة البلد
|التليفون:
|01012412542
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مساكن شركة المعمورة ، المعمورة البلد ، بجوار السنترال- المنتزة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061293
2,000 جنيه
900 جنيه
900 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
250 جنيه
1,000 جنيه
اتصل
1,000 جنيه
240 جنيه