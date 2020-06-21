أجر من المالك مباشرتا شقة قانون جديد بمساكن المعمورة مدة طويلة 900 جنية 01

أجر من المالك مباشرتا شقة قانون جديد بمساكن المعمورة مدة طويلة 900 جنية 01012412542 الشقة تتكون من غرفتين وصالة ، الشقة تقع في الدور الثاني، تقع الشقة في مساكن شركة المعمورة بجوار طريق الملك حفني وسنترال المعمورة ، الشقة تشطيبها لوكس ومطبخ وحمام لوكس والعمار بها بواب و كاملة المرافق عداد مياة وكهرباء وغاز نريد تأجيرها مدة طويله من سنتين الي ثلاثة سنوات ، الإيجار من المالك مباشرتاً بدون عمولة،،،،، السعر المطلوب فقط 900 في الشهر للتواصل والمعاينة 01204486160 01012412542