أجر من المالك مباشرتا شقة قانون جديد بمساكن المعمورة مدة طويلة 900 جنية 01

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صورة الاعلان: أجر من المالك مباشرتا شقة قانون جديد بمساكن المعمورة مدة طويلة 900 جنية 01 - في الإسكندرية مصر

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أجر من المالك مباشرتا شقة قانون جديد بمساكن المعمورة مدة طويلة 900 جنية 01012412542 الشقة تتكون من غرفتين وصالة ، الشقة تقع في الدور الثاني، تقع الشقة في مساكن شركة المعمورة بجوار طريق الملك حفني وسنترال المعمورة ، الشقة تشطيبها لوكس ومطبخ وحمام لوكس والعمار بها بواب و كاملة المرافق عداد مياة وكهرباء وغاز نريد تأجيرها مدة طويله من سنتين الي ثلاثة سنوات ، الإيجار من المالك مباشرتاً بدون عمولة،،،،، السعر المطلوب فقط 900 في الشهر للتواصل والمعاينة 01204486160 01012412542
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شقق لإيجار قانون جديد بالمعمورة البلد
التليفون: 01012412542

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مساكن شركة المعمورة ، المعمورة البلد ، بجوار السنترال- المنتزة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/6/2020
رقم الإعلان: 2061293
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