أجر عربيتك معانا دلوقتي بخطوات سهلة وبسيطة

دلوقتي متشلش هم عربيتك احنا هنشغالهالك مع كبرى شركاتنا للبترول والسياحة في مصروهنكون مسؤولين عليها مسؤلية كاملة خلال فترة العقد يعني مش هتتهلك وهنشيل عنك الصيانة وتغييرالزيت والمخالفات وهم الصيانة وشركتنا بتعطى مالك العربية كافة الضمانات وبيتم تركيب جهاز تتبع GPS خاص بسيتم الشركة كمان عربيتك بيكون ليها ملف خاص بوقت الصيانات – تغيير الزيت – تغيير الفلاتر – تغييرسيور طول فترة العقد والشركة تعطي كافة الضمانات لمالك السيارة لمعرقة باقي مميزتنا كلمونا على ارقامنا :- 01010709524– 01068161844