أجر عربيتك معانا دلوقتي بخطوات سهلة وبسيطة

(للإيجار)
|دلوقتي متشلش هم عربيتك احنا هنشغالهالك مع كبرى شركاتنا للبترول والسياحة في مصروهنكون مسؤولين عليها مسؤلية كاملة خلال فترة العقد يعني مش هتتهلك وهنشيل عنك الصيانة وتغييرالزيت والمخالفات وهم الصيانة وشركتنا بتعطى مالك العربية كافة الضمانات وبيتم تركيب جهاز تتبع GPS خاص بسيتم الشركة كمان عربيتك بيكون ليها ملف خاص بوقت الصيانات – تغيير الزيت – تغيير الفلاتر – تغييرسيور طول فترة العقد والشركة تعطي كافة الضمانات لمالك السيارة لمعرقة باقي مميزتنا كلمونا على ارقامنا :- 01010709524– 01068161844
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|car campany
|التليفون:
|01010709524
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|العنوان:
|مدينة نصر- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100753
1,000 جنيه
(للإيجار)- في الجيزة مصر
6,500 جنيه