أجر عربيتك معانا دلوقتي بخطوات سهلة وبسيطة

(للإيجار)

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صورة الاعلان: أجر عربيتك معانا دلوقتي بخطوات سهلة وبسيطة - في الجيزة مصر

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دلوقتي متشلش هم عربيتك احنا هنشغالهالك مع كبرى شركاتنا للبترول والسياحة في مصروهنكون مسؤولين عليها مسؤلية كاملة خلال فترة العقد يعني مش هتتهلك وهنشيل عنك الصيانة وتغييرالزيت والمخالفات وهم الصيانة وشركتنا بتعطى مالك العربية كافة الضمانات وبيتم تركيب جهاز تتبع GPS خاص بسيتم الشركة كمان عربيتك بيكون ليها ملف خاص بوقت الصيانات – تغيير الزيت – تغيير الفلاتر – تغييرسيور طول فترة العقد والشركة تعطي كافة الضمانات لمالك السيارة لمعرقة باقي مميزتنا كلمونا على ارقامنا :- 01010709524– 01068161844
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: car campany
التليفون: 01010709524

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العنوان: مدينة نصر- 6 اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100753
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صورة الاعلان: ايجار سيارات تويوتا هايس واتوبيس كوستر وفان اتش وان - في الجيزة مصر

ايجار سيارات تويوتا هايس واتوبيس كوستر وفان اتش وان

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

تويوتا هايس/هيونداي 1 H / باص كوستر _ للسفر/السياحة/ المطارات / الشركات بالسائق بأرخص لعمل اليوميات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

3/7/2021
صورة الاعلان: اجر عربيتك دلوقتى بسعر مميز جدا مع شركة الوطنية للمقاولات دلوقتي تقدر تاجر - في الجيزة مصر

اجر عربيتك دلوقتى بسعر مميز جدا مع شركة الوطنية للمقاولات دلوقتي تقدر تاجر

(للإيجار)

- في الجيزة مصر

اجر عربيتك دلوقتى بسعر مميز جدا مع شركة الوطنية للمقاولات دلوقتي تقدر تاجر عربيتك مع الشركة الوطنية .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

26/5/2021
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