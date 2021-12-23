أثاث مكتبى للبيع

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تفاصيل الإعلان
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الايطالى للأثاث المكتبى هو أفضل اختيار وارخص اسعار في مصر اثاث مكتبي مودرن وستيل مصري ومستورد متوفر جميع موديلات الاثاث المكتبى توريد خلايا عمل وحدات ادراج ومكتبات وشانون معدن وخشب ومكاتب وكراسي متوفر صيانة وتصليح كراسي مكتب وتغير قطع غيار الكراسي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الايطالى للأثاث المكتبى
التليفون: 01202590222

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ١٨ ش تونس متفرع من ش النصر.المعادى الجديدة- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2021
رقم الإعلان: 2116478
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صورة الاعلان: الايطالى للأثاث المكتبى - في القاهرة مصر

الايطالى للأثاث المكتبى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الايطالى للأثاث المكتبى أكبر صالة عرض في المعادي واكبر كولكشن من الاثاث المكتبى المودرن والاستيل وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2021
صورة الاعلان: الايطالى للأثاث المكتبى - في القاهرة مصر

الايطالى للأثاث المكتبى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أثاث الشركات أثاث مكتبى متكامل لدي شركة الايطالى للأثاث المكتبى أكبر تشكيلة أثاث مكتبى واكبر صالة عر.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

23/12/2021
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