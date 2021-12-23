أثاث مكتبى للبيع

(للبيع)
|الايطالى للأثاث المكتبى هو أفضل اختيار وارخص اسعار في مصر اثاث مكتبي مودرن وستيل مصري ومستورد متوفر جميع موديلات الاثاث المكتبى توريد خلايا عمل وحدات ادراج ومكتبات وشانون معدن وخشب ومكاتب وكراسي متوفر صيانة وتصليح كراسي مكتب وتغير قطع غيار الكراسي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الايطالى للأثاث المكتبى
|التليفون:
|01202590222
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|العنوان:
|١٨ ش تونس متفرع من ش النصر.المعادى الجديدة- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116478
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