أبو سعد لشراء السكراب

(للشراء (مطلوب))
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منصة دوت الاعلانية
|التليفون:
|0552210227
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|العنوان:
|طريق الملك فهد- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,645 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116464
1 ريال
1 ريال
500 ريال
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1 ريال
11,645 ريال
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500 ريال
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500 ريال
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