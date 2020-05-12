أبكس محاسبون قانونيون - APEX CPA

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تفاصيل الإعلان
أول مكتب محاسبة ومراجعة واستشارات مالية وتأسيس شركات وضرائب بالعاصمة الإدارية الجديدة - مصر. نقدم خدمات ( الضرائب , المراجعة , المحاسبة , التسجيل الدفتري , إدارة وتأسيس الشركات , الخدمات القانونية , دراسات الجدوى , إنشاء النظام المالي والمحاسبي , الخدمات الأخرى المتعلقة بالمهنة ) .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أبكس محاسبون قانونيون - APEX CPA
التليفون: 01098848708

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ‎سكستي بيزنس بارك مول , حى المال والأعمال – العاصمة الإدارية الجديدة , مصر , مكتبL7-10 , الدور السابع‎- حى المال والأعمال – العاصمة الإدارية الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/5/2020
رقم الإعلان: 2059402
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: خلاط العلف_معدات مصانع الاعلاف

خلاط العلف_معدات مصانع الاعلاف

(للبيع)

خلاط العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (خلاط العلف).
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

588 جنيه

12/5/2020
صورة الاعلان: ملابس طبية _( شركة السلام للملابس الطبية )

ملابس طبية _( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

ملابس طبية _( شركة السلام للملابس الطبية01102226499_0233455911) ملابس طبيه – لبس عمليات – لبس داخل ح.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

12/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 )

يونيفورم خدم_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 )

(للبيع)

يونيفورم خدم_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق وعمال ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

12/5/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه _شركة السلام لليونيفورم

مصانع يونيفورم حضانه _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

مصانع يونيفورم حضانه _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

12/5/2020
صورة الاعلان: ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية

(للبيع)

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية - تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم - يتم تغير ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

895 جنيه

12/5/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليمو الورقى

ماكينة تصنيع الشاليمو الورقى

(للبيع)

يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو ويوجد اضرار كتيرة للشاليمو .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

583 جنيه

12/5/2020
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صورة الاعلان: صيدلية للبيع مؤجرة ب 17500الف شهرى

صيدلية للبيع مؤجرة ب 17500الف شهرى

(للبيع)

صيدلية 50م للبيع للاستثمار أفضل من البنوك مؤجرة ب 17500 ألف شهرى وزيادة 10% لمدة 7 سنوات تشطيب فاخر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,800,000 جنيه

12/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل WL20

بمناسبة شهر رمضان الكريم جهاز حضور وانصراف ماركة ZKTECO موديل WL20

(للبيع)

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديل IN05-A

بمناسبة شهر رمضان الكريم أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTECOموديل IN05-A

(للبيع)

يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف

عروض خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

خصومات خاصة جدا لشهر رمضان على أجهزة الحضور والانصراف يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مصانع – افرول مهندس

يونيفورم مصانع – افرول مهندس

(للبيع)

صور يونيفورم مصانع – افرول مهندس 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن وحراسة شركة 3A لليونيفورم

يونيفورم امن وحراسة شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

يونيفورم امن وحراسة ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم الس.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخص.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق

يونيفورم مطاعم وفنادق

(للبيع)

يونيفورم مطاعم وفنادق 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
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