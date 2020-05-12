(للاستثمار)
|أول مكتب محاسبة ومراجعة واستشارات مالية وتأسيس شركات وضرائب بالعاصمة الإدارية الجديدة - مصر. نقدم خدمات ( الضرائب , المراجعة , المحاسبة , التسجيل الدفتري , إدارة وتأسيس الشركات , الخدمات القانونية , دراسات الجدوى , إنشاء النظام المالي والمحاسبي , الخدمات الأخرى المتعلقة بالمهنة ) .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أبكس محاسبون قانونيون - APEX CPA
|التليفون:
|01098848708
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|العنوان:
|سكستي بيزنس بارك مول , حى المال والأعمال – العاصمة الإدارية الجديدة , مصر , مكتبL7-10 , الدور السابع- حى المال والأعمال – العاصمة الإدارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059402
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