أبراج اي بيزنس بارك العاصمة

اي بيزنس بارك العاصمة تاورز I Business Park Towers أعلنت شركة أرقي للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد في العاصمة الادارية الجديدة في أكثر المواقع تميزا تعد أول أبراج في قلب العاصمة الإدارية بإستثمارات حوالي 2.5 مليار جنيه وبذلك تعد تطورا حديثا في السوق العقاري بمصر امتلك شركتك – محلك التجاري – عيادتك في اول ابراج بالعاصمة الإدارية وحدات ادارية ، تجارية ، فندقية و طبية في اي بيزنس بارك مقدم يبدأ من 10% و تقسيط حتى 10 سنوات اول ابراج العاصمة الادارية الجديدة