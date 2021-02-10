أبدا سنه جديدة بموقع مميز وحياة جديدة

(للبيع)
|بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بالدور الارضي موقع ممتاز بالحي السادس 👈عرض لفتره محدودةبـمقدم 162,000 ج (يوجد تسهيلات حتي 60 شهر ) 📍لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01027775012
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|العنوان:
|الحي السادس- مدينة هليوبوليس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083562
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