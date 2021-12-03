شركةKammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبز_العربي وخطوط التعبئةوالتغليف تقدم لكم آلة تكييس الخبز السرعة القصوى حوالي 25 عبوة في الدقيقة معايرة عدد الأرغفة في مجموعة واحدة تحافظ مستشعرات الأشعة تحت الحمراء على رغيف الخبز في الموضع الصحيح ناقل اللسان للخبز لضمان سهولة الوصول إلى الحزام الناقل عداد ليزر لوحة تحكم تعمل باللمس بثلاث لغات مختلفة: الإنجليزية - العربية - الفرنسية مع إمكانية إضافة المزيد من اللغات عند الطلب.