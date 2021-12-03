آلة تكييس الخبز

(للبيع)

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تركيا (كيليس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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صورة الاعلان: آلة تكييس الخبز - في كيليس تركيا

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شركةKammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبز_العربي وخطوط التعبئةوالتغليف تقدم لكم آلة تكييس الخبز السرعة القصوى حوالي 25 عبوة في الدقيقة معايرة عدد الأرغفة في مجموعة واحدة تحافظ مستشعرات الأشعة تحت الحمراء على رغيف الخبز في الموضع الصحيح ناقل اللسان للخبز لضمان سهولة الوصول إلى الحزام الناقل عداد ليزر لوحة تحكم تعمل باللمس بثلاث لغات مختلفة: الإنجليزية - العربية - الفرنسية مع إمكانية إضافة المزيد من اللغات عند الطلب.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kammazovens
التليفون: 00905389852464

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: olyum mah- kilis
كيليس -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/12/2021
رقم الإعلان: 2113917
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