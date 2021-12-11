شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : آلة الصمون العراقي آلة تقوم بعملية رَق قطعة العجين حتى تأخذ شكل العجينة المطلوبة. يتحكم بهذه الرقاقة جهاز “ميكانيكي” لضبط سماكة الرغيف الذي يتراوح بين 2 و 6 مم حسب الطلب. مزودة بمجموعة من المسننات البولياميد لمنع اصدار الاصوات المزعجة و مزودة بنظام لحماية العمال من إصابات العمل. كما انها مزودة بجهاز انفيرتر لتسريع وتبطيئ سرعة الإنتاج. يتم التحكم بشكل القطعة حسب طلب المشتري