آلة الصمون العراقي

(للبيع)

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تركيا (كيليس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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صورة الاعلان: آلة الصمون العراقي - في كيليس تركيا

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شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : آلة الصمون العراقي آلة تقوم بعملية رَق قطعة العجين حتى تأخذ شكل العجينة المطلوبة. يتحكم بهذه الرقاقة جهاز “ميكانيكي” لضبط سماكة الرغيف الذي يتراوح بين 2 و 6 مم حسب الطلب. مزودة بمجموعة من المسننات البولياميد لمنع اصدار الاصوات المزعجة و مزودة بنظام لحماية العمال من إصابات العمل. كما انها مزودة بجهاز انفيرتر لتسريع وتبطيئ سرعة الإنتاج. يتم التحكم بشكل القطعة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kammazovens
التليفون: 00905389852464

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العنوان: olyum- kilis
كيليس -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/11/2021
رقم الإعلان: 2113264
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صورة الاعلان: ماكينة انتاج الفلافل بحزام متحرك - في كيليس تركيا

ماكينة انتاج الفلافل بحزام متحرك

(للبيع)

- في كيليس تركيا

شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط _إنتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة و التغليف تقدم لكم: ماكينة الفلافل ا.
العنوان:

كيليس - تركيا

اتصل

25/11/2021
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