(للبيع)
|شركة kammaz ovens لتصنيع خطوط انتاج الخبز العربي وخطوط التعبئة والتغليف تقدم لكم : آلة الصمون العراقي آلة تقوم بعملية رَق قطعة العجين حتى تأخذ شكل العجينة المطلوبة. يتحكم بهذه الرقاقة جهاز “ميكانيكي” لضبط سماكة الرغيف الذي يتراوح بين 2 و 6 مم حسب الطلب. مزودة بمجموعة من المسننات البولياميد لمنع اصدار الاصوات المزعجة و مزودة بنظام لحماية العمال من إصابات العمل. كما انها مزودة بجهاز انفيرتر لتسريع وتبطيئ سرعة الإنتاج. يتم التحكم بشكل القطعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kammazovens
|التليفون:
|00905389852464
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|العنوان:
|olyum- kilis
كيليس - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113264
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