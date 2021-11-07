آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية 🔥 - حل الغبار وبصمات الأصابع. 👌 - خطر التلوث الثانوي للشعر. ✅ - تقليل بشكل كبير من قوة العمل المباشرة وتخفيض تكلفة مواد التعبئة والتغليف. 💯 ⚠️ تعتبر تلك المعدة هي الحل الامثل * يمكنها تعبئة وتغليف جميع احجام الاكواب الورقية ✅ 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 أو زيارة الفيسبوك الخاص بنا : ; او زيارة قناتنا على يوتيوب: