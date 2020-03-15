آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - حل الغبار وبصمات الأصابع. - خطر التلوث الثانوي للشعر. - وتقليل بشكل كبير من قوة العمل المباشرة وتخفيض تكلفة مواد التعبئة والتغليف. تعتبر تلك المعده هي الحل الامثل * يمكنها تعبئة وتغليف جميع احجام الاكواب الورقية 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهر