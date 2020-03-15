آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - في كفر الشيخ مصر

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آلات تعبئة الأكواب الورقية الأوتوماتيكية - حل الغبار وبصمات الأصابع. - خطر التلوث الثانوي للشعر. - وتقليل بشكل كبير من قوة العمل المباشرة وتخفيض تكلفة مواد التعبئة والتغليف. تعتبر تلك المعده هي الحل الامثل * يمكنها تعبئة وتغليف جميع احجام الاكواب الورقية 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 00201001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2056053
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي الأو.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

14/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 لون تستخدم الاحبار الغذائ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

741 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

مجزر دواجن الى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات مت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خط انتاج الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل بنقدم لكم خط انتاج.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

820 جنيه

11/3/2020
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صورة الاعلان: خلاط العلف - في كفر الشيخ مصر

خلاط العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خلاط العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (خلاط العلف).
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

758 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة - في كفر الشيخ مصر

خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯👌خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة 👌💯توفرها لكم شركة دالتكس .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

525 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة) 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0100116039.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: صوامع تخزين الغلال والقمح - في كفر الشيخ مصر

صوامع تخزين الغلال والقمح

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري: - تعمل على تخزين المنتج بداخلها - مزودة ببلور هواء وشفا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

758 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة اكواب الايس كريم - في كفر الشيخ مصر

ماكينة اكواب الايس كريم

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مبنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية ب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

855 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل اكواب الايس كريم من شركة دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل اكواب الايس كريم من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مبنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية بت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine تقوم بقطع المختلف من الخامات حيث يتم تغذية الورق ثم يتم .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet - في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

748 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0100116.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
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