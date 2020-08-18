» MA-100 بصمه حضور وانصراف

(للبيع)
|مقدم الي مختلف الشركات والجهات والمؤسسات مميزات الجهاز *إعداد ورديات الحضور والإنصراف مع امكانية إنشاء مجموعة منفصلة بتوقيت مختلف أو بتوقيت واحد *جميع فروع الشركة بالفرع الرئيسي لمتابعة الحضور والانصراف عن بعد من خلال الإنترنت *امكانية استخدام اكثر من بصمة لليد كأصبع الإبهام والسبابة *امكانية احتساب الأوقات الإضافية *يدعم اللغتان العربية والانجليزية *نقل البيانات عن طريق ال USB *امكانية اضافة برنامج لربط الجهاز على الشبكة الداخلية لنقل البيانات للتواصل اتصال او واتساب 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065311
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
4,400 ريال
(للبيع)- في المدينة المنورة السعودية
1 ريال