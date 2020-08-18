» MA-100 بصمه حضور وانصراف

مقدم الي مختلف الشركات والجهات والمؤسسات مميزات الجهاز *إعداد ورديات الحضور والإنصراف مع امكانية إنشاء مجموعة منفصلة بتوقيت مختلف أو بتوقيت واحد *جميع فروع الشركة بالفرع الرئيسي لمتابعة الحضور والانصراف عن بعد من خلال الإنترنت *امكانية استخدام اكثر من بصمة لليد كأصبع الإبهام والسبابة *امكانية احتساب الأوقات الإضافية *يدعم اللغتان العربية والانجليزية *نقل البيانات عن طريق ال USB *امكانية اضافة برنامج لربط الجهاز على الشبكة الداخلية لنقل البيانات للتواصل اتصال او واتساب 0538881403