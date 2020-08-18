» MA-100 بصمه حضور وانصراف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: » MA-100 بصمه حضور وانصراف - في المدينة المنورة السعودية

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مقدم الي مختلف الشركات والجهات والمؤسسات مميزات الجهاز *إعداد ورديات الحضور والإنصراف مع امكانية إنشاء مجموعة منفصلة بتوقيت مختلف أو بتوقيت واحد *جميع فروع الشركة بالفرع الرئيسي لمتابعة الحضور والانصراف عن بعد من خلال الإنترنت *امكانية استخدام اكثر من بصمة لليد كأصبع الإبهام والسبابة *امكانية احتساب الأوقات الإضافية *يدعم اللغتان العربية والانجليزية *نقل البيانات عن طريق ال USB *امكانية اضافة برنامج لربط الجهاز على الشبكة الداخلية لنقل البيانات للتواصل اتصال او واتساب 0538881403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

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العنوان: - قربان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 18/8/2020
رقم الإعلان: 2065311
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