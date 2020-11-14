» عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

(للبيع)
|لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات الاجهزة 1_جهاز كاشير باللمس عالى الجودة 2-طابعة ايصالات حرارية 3-درج كاشير درجة ممتازة 4-برنامج متطور للمطاعم والكوفي شوب *جميع الاجهزة ضمان سنتان *ترخيص البرنامج مدى الحياة بدون اشتراك وبدون رسوم سنوية ميزات نظام المطاعم: 1-انواع الطلبات سفري محلي ديلفري 2-دعم كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة فات VAT 3-امكانية ترتيب ازرار الموارد والمجموعات بطريقة سهلة من خلال السحب والافلات للتواصل (اتصال-واتساب :0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072712
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
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3,200 ريال
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(للبيع)- في الرياض السعودية
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