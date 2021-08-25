» عرض خاص علي اجهزة كاشير ونقاط بيع

(للبيع)
|نقاط بيع واجهزة كاشير تدعم الضريبة المضافة مع برنامج المبيعات والمخزون نقدم الى كل أصحاب المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فى المملكة العربية السعودية. اقوى نظام محاسبي كامل مع الاجهزة يدعم الضريبة المضافة لمختلف المجالات نظام مصصم باحترافية مما يتيح لعملاءنا إدارة نشاطه التجارى بكل سهوله واحترافية. نقطة بيع المطعم و الكافي شوب -شاشة لمس +شاشة للعميل +wifi لمعالج : j1900 QUAD CORE 2.0G الهارد ديسك : HDD SSD64GB الذاكرة : DDR3 4GB -برنامج ادارة المطاعم و الكافي شوب -طابعة ايصالات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,450 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103526
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