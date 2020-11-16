» سنترال جراند ستريم IP Telephone عرض حصري

سنترال جراند ستريم VoIP - Grand Stream متوفر لدينا سنترالات IP telephone هو نظام لإدارة السنترالات الهاتفية وأنظمة الكول سنتر من خلال تقنية الـ IP Telephony من مزايا النظام: 1- ربط جميع فروع الشركة بالفرع الرئيسي بكل سهولة وذلك لتوفر خاصية الـ VOIP ودقة عالية جداً بالصوت 2- استخدام تقنية خطوط الشبكة UTP بدلاً من خطوط الهاتف العادية 3- امكانية استقبال (خطوط خارجية) لأكثر من 64 خط (Enterprise) يمكن ربط لأكثر من 2000 خط للتواصل والاستفسار (اتصال او واتس اب):0538881403