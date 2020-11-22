» جهاز تفتيش الحقائب والمواد الخطرة X-RAY

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: » جهاز تفتيش الحقائب والمواد الخطرة X-RAY - في الرياض السعودية

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جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - منشأتك - موظيفك جهاز تفتيش الشنط والحقائب يعمل بالأشعه السينية ويعطي تنبيها صوتيا واضحا عند وجود أية مواد خطرة للمولات الكبرى و الفنادق ومحطات المترو والمراكز الحكومية وغيرها من الأماكن الهامة لدينا موديلات مختلفه وأشكال متعددة سرعة في التوريد والتركيب تدريب مجاني على استخدام الجهاز ضمان عامين صيانة بأسعار منافسه للطلب والمراسله ت / واتس / 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

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العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 30/11/2020
رقم الإعلان: 2074692
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