» انظمه نقاط بيع-كاشير-بقاله تموينات ومحلات

(برنامج apex stores )من مؤسسة طيف الالماس مع دعم فني لمدة عام *مع قاعدة اصنافاكثر من 20 الف صنف وقابله لأضافة اصناف بعدد لا محدود يقدم البرنامج مع اجهزة حديثة وضمان عامين *عرض نقطة البيع : 1_كمبيوتر لينوفو 2-برنامج المبيعات apex stores 3_درج كاشير 5خانات CASH DARWER 4_طابعة ايصالات USB TA-POS 5_قارىء الباركود اليدوى TAPOS 6_ضمان لمدة عامان ضد عيوب الصناعه على الاجهزة 7_تركيب وتدريب علي البرنامج ودعم فني لمده عام اتصال الان-واتس 0538881403