» انظمه نقاط بيع-كاشير-بقاله تموينات ومحلات

(للبيع)
|(برنامج apex stores )من مؤسسة طيف الالماس مع دعم فني لمدة عام *مع قاعدة اصنافاكثر من 20 الف صنف وقابله لأضافة اصناف بعدد لا محدود يقدم البرنامج مع اجهزة حديثة وضمان عامين *عرض نقطة البيع : 1_كمبيوتر لينوفو 2-برنامج المبيعات apex stores 3_درج كاشير 5خانات CASH DARWER 4_طابعة ايصالات USB TA-POS 5_قارىء الباركود اليدوى TAPOS 6_ضمان لمدة عامان ضد عيوب الصناعه على الاجهزة 7_تركيب وتدريب علي البرنامج ودعم فني لمده عام اتصال الان-واتس 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|.- قربان
الأقصر - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072200
3,100 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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3,200 ريال
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1 ريال
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