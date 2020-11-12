» انظمه نقاط بيع-كاشير-بقاله تموينات ومحلات

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صورة الاعلان: » انظمه نقاط بيع-كاشير-بقاله تموينات ومحلات - في السعودية

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(برنامج apex stores )من مؤسسة طيف الالماس مع دعم فني لمدة عام *مع قاعدة اصنافاكثر من 20 الف صنف وقابله لأضافة اصناف بعدد لا محدود يقدم البرنامج مع اجهزة حديثة وضمان عامين *عرض نقطة البيع : 1_كمبيوتر لينوفو 2-برنامج المبيعات apex stores 3_درج كاشير 5خانات CASH DARWER 4_طابعة ايصالات USB TA-POS 5_قارىء الباركود اليدوى TAPOS 6_ضمان لمدة عامان ضد عيوب الصناعه على الاجهزة 7_تركيب وتدريب علي البرنامج ودعم فني لمده عام اتصال الان-واتس 0538881403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: .- قربان
الأقصر -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,200 ريال
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072200
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لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جدا

(للبيع)

- في السعودية

عروض حصرية من مؤسسة طيف الالماس التجارية للانظمة الامنية والبرامج المحاسبية ✹✹✹.

3,100 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمستشفيات - في السعودية

جهاز النداء الالى للمستشفيات

(للبيع)

- في السعودية

يستخدم في المستشفيات لتوفيراكبرقدر من الراحة وفى بعض المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: طابعة محمولة - في السعودية

طابعة محمولة

(للبيع)

- في السعودية

لراحتك عند الطباعة اثناء التجوال احصل على مستندات وايصالات من اى مكان باستخدام طابعاتنا المحمولة فر.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: اقفال وكوالين - في السعودية

اقفال وكوالين

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب، يوجد لدينا الأقفال والكوالين قفل باب الكتروني بشاشة تاتش وبصمة الإصب.

1 ريال

9/11/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت الذكية - في السعودية

طابعة الكروت الذكية

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual Side Printer . .

1 ريال

9/11/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائباكس راى - في السعودية

جهاز كشف الحقائباكس راى

(للبيع)

- في السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحط.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

8/11/2020
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صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتي - في السعودية

بوابات التعقيم الذاتي

(للبيع)

- في السعودية

* بوابات تستخدم في تعقيم الاشخاص بالرذاذ المطهر لمنع انتشار فيرس بوابة التعقيم الالكترونية لان الصح.

1 ريال

6/11/2020
صورة الاعلان: جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة - في السعودية

جهاز مراقبة السيارة صوت و صورة بضاعة بالجملة

(للبيع)

- في السعودية

- جهاز مراقبة وتتبع بعدستين - عدسة خارجية وعدسة داخلية تصور ليلي ونهاري ابيض واسود فقط - يدعم مدخل ذ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس - في السعودية

اجهزة الكاشير اجهزة كاشير افضل جهاز كاشير للمطاعم من طيف الالماس

(للبيع)

- في السعودية

مكونات الاجهزة جهاز كاشير باللمس تاتش اسكرين طابعة ايصالات حرارية درج كاشير 5 فتحات برنامج متطور للم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى - في السعودية

جهاز التحكم بالابواب - قفل الباب الالكترونى

(للبيع)

- في السعودية

جهاز اكسس كنترول اقفال ابواب الكترونية ZKteco القفل الالكترونى F18 لدى شركة Zkteco : جهاز التحكم بال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير شامل البرنامج يدعم القيمة المضافة من طيف الالماس - في السعودية

جهاز كاشير شامل البرنامج يدعم القيمة المضافة من طيف الالماس

(للبيع)

- في السعودية

العرض مقدم للمتاجر و التموينات و المحلات و البقالة وغيرها مكونات الاجهزة جهاز حاسب الى عالى الجودة ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

3,200 ريال

20/10/2020
صورة الاعلان: بوابات اشتراكات النوادى الرياضية بالكارت دوارة مروحه - في السعودية

بوابات اشتراكات النوادى الرياضية بالكارت دوارة مروحه

(للبيع)

- في السعودية

بوابات اشتراكات نوادى الجيم بوابات عد الافراد بوابات حضور وانصراف الموظفين بالبصمة بوابات تحكم فى مر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/10/2020
صورة الاعلان: اكسس كنترول للابواب الزجاجية 1299 ريال فقط - في السعودية

اكسس كنترول للابواب الزجاجية 1299 ريال فقط

(للبيع)

- في السعودية

جهاز قفل ذكي (Smart Lock) أحدث إصدار من GL500 يقدمه لكم المواصفات : جهاز بأبعاد مناسبة و تصميم انسيا.

1,299 ريال

13/10/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير مع ضمان وبرنامج مفتوح بدون اشتراكات - في السعودية

جهاز كاشير مع ضمان وبرنامج مفتوح بدون اشتراكات

(للبيع)

- في السعودية

**افضل البرامج لادارة المحلات التجاريه والسوبر ماركت** برنامج APEX لادارة المخزون والمشتريات والمبيع.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

13/10/2020
صورة الاعلان: خزن كورية ضد الحريق - في السعودية

خزن كورية ضد الحريق

(للبيع)

- في السعودية

خزن الكورية صناعة كورية مجموعة متنوعة من الاحجام و المميزات التي تتناسب مع احتياجاتك اعلى مستويات ا.
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

5/10/2020
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