مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوا

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوانى لفروعها بمصر والكويت عدد 10 اطباء بيطرى وتسمين ومزارع ماشيه عدد 10 مهندسين إنتاج زراعى وحيوانى عدد6 مهندسين اراضى واستصلاح تربه عدد 10 مهندسين وفنين انتاج البان عدد 3 مهندسين وفنين انتاج نباتى عدد 3 مهندسين وفنين هندسة زراعبه واوناش عدد 10 مهندسين وفنين تنسيق حدائق ولاند سكيب عدد 5 عمال بيطرى يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السيرة الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى hr.cv.job2020
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joob
التليفون: 01151020771

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المعادى- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 14/4/2020
رقم الإعلان: 2057863
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القسم: 

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15/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين للعمل فى شركة الراشد للمقاولات - في القاهرة مصر

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8/2/2020
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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6/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري الشركات الهندسيه مهندسين كهرباء تصميم بجده - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري الشركات الهندسيه مهندسين كهرباء تصميم بجده

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لشركه هندسيه كبري بجده - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لشركه هندسيه كبري بجده

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لشركه هندسيه كبري بجده 1-مهندسين مدني تصميم (خبره لاتقل عن 8 سنوات) 1-خبره في التصميم ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيك - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيك

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري لفروعها بالرياض ومكه والقصيم مهندسين ميكانيكا تصميم مهندسين ميكانيكا .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم

(فرصة عمل)

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عاجل مطلوب لمجموعه هندسيه كبري مهندسين معمارى وميكانيكا تصميم لفروعها بالرياض ومكه والقصيم 1- مهندسي.
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21/1/2020
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