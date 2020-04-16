(فرصة عمل)
|مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوانى لفروعها بمصر والكويت عدد 10 اطباء بيطرى وتسمين ومزارع ماشيه عدد 10 مهندسين إنتاج زراعى وحيوانى عدد6 مهندسين اراضى واستصلاح تربه عدد 10 مهندسين وفنين انتاج البان عدد 3 مهندسين وفنين انتاج نباتى عدد 3 مهندسين وفنين هندسة زراعبه واوناش عدد 10 مهندسين وفنين تنسيق حدائق ولاند سكيب عدد 5 عمال بيطرى يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى hr.cv.job2020@
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|joob
|التليفون:
|01151020771
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المعادى- المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058345
(للشراء (مطلوب))- في القاهرة مصر
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
3,500 ريال
3,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال
1 ريال
اتصل