مطلوب فورا لكبرى الشركات القابضه بمجالى لمجموعه الانتاج الزراعى والحيوانى لفروعها بمصر والكويت عدد 10 اطباء بيطرى وتسمين ومزارع ماشيه عدد 10 مهندسين إنتاج زراعى وحيوانى عدد6 مهندسين اراضى واستصلاح تربه عدد 10 مهندسين وفنين انتاج البان عدد 3 مهندسين وفنين انتاج نباتى عدد 3 مهندسين وفنين هندسة زراعبه واوناش عدد 10 مهندسين وفنين تنسيق حدائق ولاند سكيب عدد 5 عمال بيطرى يفضل من يجد لدية خبره بالمجال لاتقل عن 3 سنوات يرجى ارسال السير الذاتيه مع تفاصيل الخبرات على الميل التالى hr.cv.job2020@