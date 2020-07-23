مطلوب أخصائي أطفال

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائية اطفال خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير لجميع التخصصات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203ش 26يوليو ميدان سفينكس المهندسين- Select a city
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 ريال
تاريخ الإعلان: 23/7/2020
رقم الإعلان: 2063680
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9/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائى طوارئ نقل كفالة - في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائى طوارئ نقل كفالة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية المركزة " اخصائى ط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية - في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لمستشفى مميز بالمدينة المنورة اخصائيات تمريض " خبرة بالعناية المركزة " نقل كفالة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة - في الجيزة مصر

مطلوب فورااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فوراااااااا اخصائى طورائ ماجستير لمستشفى مميز بالمدينة المنورة نقل كفالة ارسال السيرة الذاتية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية و - في الجيزة مصر

اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية و

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

اخصائيات تمريض خبرة بالعناية المركزة نقل كفالة فقط ارسال السيرة الذاتية وصورة ترخيص الهيئة السعودية .
العنوان:

الجيزة - مصر

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