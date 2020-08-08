مطلوب أخصائي أطفال بريدة

(فرصة عمل)
|مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائي اطفال خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجسـتير لجميع التخصصات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203ش 26يوليو ميدان سفينكس المهندسين- Select a city
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064491
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