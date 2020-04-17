أحدث أقمشة التنجيد والستائر وبأجود الخامات لصيف 2020

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تفاصيل الإعلان
انت مميز في اختيارتك . تفكيرك . ذوقك حتى تصميماتك وبالتالى احنا كمان عملنالك عروض مميزه و خصم خاص على أنواع مختارة من القماش #Remarcurtains_ www.remarcurtains.com / للإستفسار إتصل بنا على: (01286500720-01288535854)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: remar curtains
التليفون: 01286500720 -01288535854

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 شارع سمير عبد الؤوف - امتداد مكرم عبيد امام البنك الاهلى- مدنية نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2020
رقم الإعلان: 2061475
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صورة الاعلان: شركات مطابخ فى القاهرة - في القاهرة مصر

شركات مطابخ فى القاهرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركات مطابخ – شركة مطبخ - شركة بلت ان للمطابخ واجهزة البلت ان مطابخ بلت ان توفر لعملائها ما يبحثو.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/4/2020
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