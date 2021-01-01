8 أطعمة تزيد خصوبة الرجل وفرص الإنجاب



أطعمة تزيد خصوبة الرجل أطعمة تزيد خصوبة الرجل

يرغب كثيرون فى معرفة الطرق الطبيعية التى تزيد خصوبة الرجل لأن فوائدها كبيرة ومخاطرها تكاد تكون منعدمة مما يجعلها وسيلة آمنة لزيادة الخصوبة وتحسين القدرة الإنجابية.



ويأتى الطعام فى مقدمة هذه الوسائل التى يمكن أن تزيد خصوبة الرجل بشكل طبيعي فالأطعمة التي تتناولها أساس صحة وقوة مختلف أجزاء اجزاء الجسم ومن بينها الأعضاء التناسلية ومن ثم فإنها يمكن أن تزيد خصوبة الرجل.



سواء كانت مخاوفك تتعلق بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون أو ضعف الانتصاب أو صحة البروستاتا وأى مشكلة أخرى متعلقة بالجهاز التناسلي فيمكن التغلب عليها بالعلاج والطعام المناسب وفى الحالات البسيطة يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد خصوبة الرجل إذا تم تناولها بشكل مستمر بكميات معتدلة.

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ونعرض لكم أبرز 8 أطعمة تزيد خصوبة الرجل ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ healthline ”.السبانخالسبانخ غنية بحمض الفوليك ما يزيد تدفق الدم، كما يلعب حمض الفوليك دورًا مهمًا في الوظيفة الجنسية للذكور والوقاية من ضعف الانتصاب كما تحتوي السبانخ على المغنيسيوم مما يساعد فى تحفيز تدفق الدم وزيادة هرمون التستوستيرون .القهوةلاحظت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 3000 رجل أن أولئك الذين أبلغوا بأنفسهم عن أعلى جرعة يومية من الكافيين من 1-3 فنجان قهوة كانوا أقل عرضة لمعاناة من ضعف الانتصاب من الذين يأخذون أقل كمية من الكافيين.التفاحيتمتع التفاح ببعض الفوائد الصحية الشاملة ، ولكن إحدى مزاياه الأقل شهرة تتعلق بصحة البروستاتا، وتحتوي قشوره على المركب النشط حمض اليورسوليك وتمنع نمو خلايا سرطان البروستاتاالأفوكادوالأفوكادو غني بفيتامين E مما يحسن جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال الذين يعانون من العقم، كما يحتوى على قدر عال من الزنك، وهو معدن أساسي لجودة الحيوانات المنوية وإنتاج التستوستيرون والخصوبة لدى الرجال.الفلفل الحاروجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن الرجال الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالتوابل لديهم مستويات عالية من هرمون تستوستيرون من الذين يفضلون نكهات أكثر اعتدالًا، كما أن مادة الكابسيسين الكيميائية الموجودة في الفلفل الحار قد يكون لها بعض المزايا الجنسية ، لكن معظم الأبحاث المتعلقة بالكابسيسين والمزاج قد تم إجراؤها في دراسات على الحيوانات - لذلك يجب تناولها بحبة ملح .الجزريستخدم الجزر لعلاج العقم عند الذكور في الطب التقليدي حيث يحسن عدد الحيوانات المنوية وحركتها بسبب الكاروتين.الشوفانله بعض الآثار المفيدة على وظيفة الانتصاب، ويعتبر الشوفان مثيرًا للشهوة الجنسية ، وقد يكون مفيدًا في تحسين تدفق الدم إلى القضيب كما يحتوى على بعض الأحماض الأمينية التي تساعد في علاج ضعف الانتصاب وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون مما يساعد فى علاج الضعف الجنسي لدى الرجال.الطماطمتقدم الطماطم الغنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة العديد من الفوائد المحتملة المتعلقة بالصحة الجنسية للذكور والخصوبة وصحة البروستاتا، وتحتوي على الليكوبين وهو مضاد أكسدة أحمر اللون تم ربطه بإنتاج الحيوانات المنوية بشكل أكثر صحة بالإضافة إلى ذلك فهي غنية بفيتامين C والذي قد يكون مرتبطًا بزيادة تركيز الحيوانات المنوية لدى الرجال الأصحاءبسبب محتواها من الليكوبين ، قد يرتبط استهلاك الطماطم أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، وكشفت احدى الدراسات أن شرب عصير الطماطم لمدة 12 أسبوعًا ساهم فى تحسين السائل المنوي وزيادة حركة الحيوانات المنوية مما يزيد فرص الإنجاب.