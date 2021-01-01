7 أعشاب تساعدك فى إنقاص الوزن ..منها النعناع والبقدونس



أعشاب تساعدك فى إنقاص الوزن أعشاب تساعدك فى إنقاص الوزن

الجميع يبحث عن تلك الحبة السحرية لمساعدتهم على إنقاص الوزن، على الرغم من عدم وجود مثل هذه الحبوب، إلا أن هناك العديد من الأعشاب التي نستخدمها يوميًا في وجباتنا يمكن أن تكون أكثر فائدة لفقدان الوزن مما كنت تعتقد، من البقدونس إلى النعناع ، هناك العديد من الأعشاب التي يمكن أن تساعد في استعادة التوازن الهرموني ، وتحسين الهضم ، وتخفيف الغازات وإنقاص الوزن.



ونحن لا نتحدث عن الأعشاب الفاخرة ولكن عن تلك الأعشاب الأساسية التي تتوفر بسهولة في مطابخنا فيما يلي قائمة بخمسة أعشاب وفقا لما ذكره موقع " timesofindia".



7 أعشاب تساعدك فى إنقاص الوزن

النعناع

يمكن للنعناع أن يعزز مذاق العديد من الأطعمة العادية، لكن هل تعلم أن للنعناع خاصية قمع الشهية ، مما يجعلك تشعر بجوع أقل عند تناوله، وهذا بدوره سيساعد على إنقاص الوزن.

قد يعجبك أيضا...

إذا كنت تعانين من مشاكل في الوزن ناتجة عن بعض الاختلالات الهرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض ،يمكن أن يساعد النعناع عن طريق زيادة مستوى هرمون الاستروجين، لاستعادة التوازن الهرموني ، يمكن أن يساعد النعناع في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة ، خاصة عند النساء.الروزماريإكليل الجبل مليء بمضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للالتهابات، هذه المواد تمنع ضرر الجذور الحرة وتخفض مستويات السكر في الدم عند الجمع بين جميع الخصائص ، تجعل إكليل الجبل عشبًا مثاليًا للمساعدة في إنقاص الوزن.يمكن أن يساعد أيضًا في حمايتك من العديد من اضطرابات التمثيل الغذائي، ووجد أن حمض الكارنوسيك الموجود في إكليل الجبل له تأثير مضاد للسمنة.البقدونسيمكن أن يكون حليفًا كبيرًا في جهودك لفقدان الوزن، إنه مدر طبيعي للبول ، يمكن أن يساعد في التخلص من احتباس الماء وتخفيف الانتفاخ، محتوى الألياف في البقدونس مرتفع جدا، مما يجعله عشبًا مثاليًا لفقدان الوزن.يحتوى البقدونس على زيت الأوجينول الذى يخفض مستوى السكر في الدم ، فالبقدونس مفيد للتحكم في الوزن ، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.الكركمالكركم من التوابل الصفراء الزاهية المحببة لنكهته ولونه وخصائصه الطبية، مركب الكركم النشط هو الكركمين الذى يساعد في إنقاص الوزن ، ويقلل من دهون البطن ، يمنع مركب الكركمين تخليق الدهون.يوفر الكركم خصائص مضادة للالتهابات تقلل الالتهاب ، يمكنه أيضًا كبح نمو الأنسجة الدهنية وتنظيم مستويات الجلوكوز عن طريق خفض مقاومة الأنسولين ، و يزيد الكركم من إنتاج العصارة الصفراوية ، التي يستخدمها الجسم لاستحلاب الدهون.الزنجبيليوفر الزنجبيل تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ويساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، يمكن أن تساعد مكملات الزنجبيل بشكل كبير في تقليل وزن الجسم ونسبة الخصر إلى الفخذ، يساعد الزنجبيل أيضًا في تقليل مؤشر كتلة الجسم ومستويات الأنسولين.نبات الحلبةاستخدمت الحلبة في الطب البديل لسنوات عديدة ، وتوفر ملعقة كبيرة من بذور الحلبة الحديد والماغنسيوم لدعم الصحة، وقد تساعد الحلبة أيضًا في حالات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري.تساعد الحلبة في التحكم في الشهية بفضل محتواها من الألياف، مما يؤدى لإنقاص الوزن، تساعد الحلبة في تقليل الالتهابات ، والتي يمكن أن تتداخل مع قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة.بذور الكتانمن الأطعمة الفائقة القيمة ، والمعروفة بمحتواها العالي من العناصر الغذائية وفوائدها الصحية المذهلة، اكتسبت البذور البنية الصغيرة والمعروفة باسم بذور الكتان ، شعبية هائلة مؤخرًا ، فهى غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والقشور ، ومن المعروف أن هذه البذور الصغيرة تعمل على تحسين الهضم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان.تشير الدراسات إلى أن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الكتان إلى النظام الغذائي يوميًا يمكن أن يعزز فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.