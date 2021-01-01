7 أسباب وراء الإصابة بأمراض القلب.. اعرف طرق الوقاية

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أسباب وراء الإصابة بأمراض القلب

تعتبر أمراض القلب من أكثر الأمراض المزمنة التى تؤرق الشخص المصاب بها، وذلك لعدم القدرة على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

وذكر موقع " the health " الطبى أن أمراض القلب المنتشرة عادة هى المتعلقة بأمراض الصمامات، والحمى الروماتيزمية، بجانب الأمراض الوراثية والأمراض الخاصة بعضلة القلب، أما إصابات القلب الخاصة بالشرايين فمنتشرة فى دول العالم أجمع أكثر من النامية بسبب الحياة الأكثر سرعة لديهم .

وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع، أن السبب فى انتشار أمراض القلب هى :

1.التدخين .

2 .الإصابة بمرض السكر .

3 .ارتفاع الكوليسترول فى الدم .

4.الضغوط النفسية.

5.سوء العادات الغذائية .
6.عدد السكان وانتشار انتقال الأمراض نتيجة عدم التهوية .

7.عدم وجود وعى صحى وانتشار التهاب اللوزتين .



ووضع التقرير عددا من النصائح لتجنب الاصابة بأمراض القلب ومن أبرزها :

1 .الوعى الصحى عند الناس والحفاظ على عدم التهاب الحلق وإزالة اللوزتين فى حالة تكرارها للوقاية من الحمى الروماتيزمية .

2.الامتناع عن التدخين.

3.تجنب الاطعمة الدسمة وتناول الخضراوات الطازجة والأكل المسلوق أو المشوى بزيت الزيتون أو الذرة .

4.ممارسة الرياضة المعتدلة غير العنيفة بانتظام .

5. الحفاظ على وضع معدلات الملح والسكر فى الطعام .

6. متابعة الكشف الدورى كل عام لكشف الاصابة بالضغط أو السكر سريعا.

7.الابتعاد عن الضغوط النفسية والتوتر .

8. الابتعاد عن الاماكن الملوثة بالدخان المسببة للمرض.

المصدر: موقع " the health "

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