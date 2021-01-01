7 أخطاء شائعة تفسد ديكور المطبخ.. اللون الأبيض والخزائن العلوية الأبرز



ديكور المطبخ ديكور المطبخ

تشعر المرأة أحياناً بالملل من ديكور المطبخ، لذلك تسعى لتجديده من خلال البحث عن الأفكار المختلفة والحديثة المطروحة بالمواقع والمجلات المتخصصة فى مجال الديكور، ولكن قد ترتكب الكثيرات بعض الأخطاء عند تجديد المطبخ، والتى تتسبب فى إفساد مظهر الديكور، ولتجنب ذلك، نستعرض فى هذا التقرير، أبرز الأخطاء التى ترتكب عند تجديد ديكور المطبخ، وفقاً لما ذكره موقع "veranda".



أبرز الأخطاء الشائعة عند تجديد ديكور المطبخ

ديكور المطبخ..اللون الأبيض

يعتبر اختيار اللون الأبيض للمطبخ من الأخطاء الشائعة التى يرتكبها البعض عند تجديد ديكور المطبخ، لذلك يجب التفكير فى المزج بين الألوان والمواد، لإنشاء مساحات متعددة الطبقات وديناميكية مثل باقي المنزل، مثل الجمع بين اللون الأبيض والأسود، والتى تضيف أناقة للغرفة.



ديكور المطبخ.. تجاهل عوامل الطقس

ومن الأخطاء التى تفسد تجديد ديكور المطبخ، هو تجاهل عوامل الطقس وتأثيرها على قطع الديكور المختلفة مع مرور الوقت، لذلك يفضل اختيار أدوات مقاومة لتغيرات الطقس مثل إضافة خزانة مصممة من فولاذ مقاوم للصدأ.

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ديكور المطبخ.. إهمال التفاصيل الصغيرة والمؤثرةإهمال التفاصيل الصغيرة عند تجديد ديكور المطبخ يمكن أن يفسده، لذلك لا يجب نسيان طلاء السقف بلون مناسب وكذلك اختيار ورق حائط مناسب للمطبخ، مع تجنب محاذاة حوض الماء في المنتصف، حيث يمكن أن يتسبب في ازدحام عندما يقوم أى شخص بالطهي.ديكور المطبخ.. تجاهل مشاركة الآخرينتصميم المطبخ لفرد واحد مع تجاهل وجود أفراد آخرين يشاركون في إعداد وجبات الطعام، يعد من الأخطاء الشائعة أيضاً عند تجديد ديكور المطبخ، فمن المهم إنشاء العديد من المساحات للتحضير وطهي الطعام.ديكور المطبخ.. الخزانة العلويةتخشى الكثيرات من النساء التخلى عن الخزانة العلوية خوفًا من عدم التمكن من تخزين بعض التوابل وإحداث فوضى داخل المطبخ، وهذا من الأخطاء الشائعة أيضاً، حيث يمكن الاعتماد على الأدراج لتخزين الكثير من التوابل والأدوات الكهربائية وغيرها من الأشياء المختلفة.ديكور المطبخ.. تركيب خزائن علويةتركيب خزانات علوية لوضع الأطباق الكبيرة، من الأخطاء الشائعة التى ترتكبها الكثيرات من النساء، حيث يمكن إضافة الأطباق فى خزائن منخفضة أخرى، والاستفادة من المساحة العلوية فى إضافة نبات صناعى، لتجميل المطبخ.ديكور المطبخ.. الإضاءةومن الأخطاء التى ترتكبها بعض النساء أيضاً، هى عدم الإهتمام بالإضاءة عند تجديد غرفة المطبخ، لذلك يجب الاهتمام بإضافة إضاءة كبيرة معلقة ومزخرفة، حيث تساعد على إضاءة الغرفة للمرأة أثناء الطهى وفى نفس الوقت، تضيف لمسة جمالية للغرفة.