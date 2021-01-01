

6 صفات تجذب رجل السرطان للمرأة.. أهم حاجة تعرف تطبخ وتصرف على نفسها 6 صفات تجذب رجل السرطان للمرأة.. أهم حاجة تعرف تطبخ وتصرف على نفسها

نعيش هذه الفترة أعياد ميلاد برج السرطان، وهو ما يتطلب معرفة تامة بسمات هذا البرج، خاصة رجال السرطان الذين يتمتعون بقدر كبير من السحر والرومانسية، وهو ما يجذب النساء إليهم، ليبدأن البحث عن الطرق المثالية التى يمكنها مساعدتهن على جذب هذا الرجل المميز.



الحقيقة أن هناك صفات تجذب رجل السرطان إلى المرأة، والتي لا يمكن مقاومتها فى حال أنها موجودة فيها، وفي هذا التقرير نرصد أهم الصفات التي تجذب رجل السرطان إلى المرأة، وفقًا لتقرير منشور على موقع united 21.





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صفات تجذب رجل السرطان إلى المرأةما تبالغش فى التقلرجل السرطان خجول إلى حد كبير، ولديه دائمًا مشاعر خوف من الرفض، لذلك سيخشى من اتخاذ خطوة التعرف على أى امرأة، لذا إذا قام بتلك الخطوة تجاهك فكونى لطيفة ولا تبالغى فى الرفض، لأن ذلك يجرح مشاعره وربما لن يقبل على التجربة مرة أخرى، لذلك استغلى الفرصة.صادقةيتمتع رجل السرطان بحدس كبير يجعله يتوقع ويعرف ما يدور خلفه، لذلك إذا كنتِ حريصة على كسب ثقته، فكونى واضحة وصادقة معه، ولا تحاولي التلاعب به أبدًا.تصرف على نفسهامن أكثر الأمور التي تشغل اهتمام رجل السرطان هي الأمور المادية، لذلك المرأة المثالية بالنسبة له هي التي تعتمد على نفسها ماليًا، فمثلًا إذا شاركتيه الخروج لتناول العشاء فعليكِ تقسيم الفاتورة بينكما، وبذلك لا يولد لديه شك أنك تحبينه من أجل المال.بريئةيحب رجل السرطان المرأة البريئة التي تتعامل بشكل جيد وخجولة، والتي تمتلك صفات طفولية، لأنها تولد بداخلة مشاعر الحماية، وتجعله يشعر أنه هذه المرأة مسئولة منه.تقليديةينجذب السرطان إلى المرأة التقليدية التي تذكره بأمه وجدته، والتي تكون حريصة على الاستقرار الأسري، وتؤدى مهامها الزوجية والمنزلية على أكمل وجه، وتوفر له الهدوء والراحة التي يحتاجها.نفسها حلو في الأكلرجل السرطان عاشق للطعام خاصة في المنزل، لذلك من السهل الوصول إلى قلبه من خلال معدته، فيمكنك طهى وجبة شهية تظهري فيها امكاناتك و"نفسك الحلو" في إعداد الطعام، وسيكون من أقصر الطرق لقلبه.