6 أضرار للإفراط فى تناول المشروبات الغازية



المشروبات الغازية المشروبات الغازية

أضرار عديدة تحدث لك عند تناول المشروبات الغازية وخاصة كل يوم لذا عليك التوقف عن تناولها إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد



تآكل الأسنان



تسبب الحموضة العالية في المشروبات الغازية فى تأكل مينا الأسنان وتسوس الأسنان.

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القلقإلى جانب الحرمان من النوم ، يعد القلق أحد الآثار الجانبية لاستهلاك الكافيين. تحتوي كل علبة من المشروبات الغازية على نفس كمية الكافيين الموجودة في فنجان قهوة قويةثبت أن تناول المشروبات الغازية أيضًا يمكن أن يسبب الإدمان ، لذلك بمجرد أن تقرر خفض جرعتك ، قد تعاني من الصداع ، ، والتعب ، أو حتى الاكتئاب.الوزن الزائدالإفراط فى تناول المشروبات الغازية يسبب الوزن الزائد ويزيد الضغط على الجهاز المناعي والقلب والأوعية الدموية وكذلك المفاصل والعظام ، والتي تضعف بالفعل بسبب نقص الكالسيوم.مشاكل الجلدشرب المشروبات الغازية كل يوم له نفس التأثير على بشرتك مثل التدخين. استهلاك الصودا له تأثير التهابي على الجسم بسبب ارتفاع مستويات السكر فهو يجفف البشرة ، مما يؤكد ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.مشاكل في القلب والدمالإفراط فى شرب المشروبات الغازية يزيد من مستوى الكوليسترول السيئ ومن فرص الإصابة بالنوبات القلبية فذا كان لديك علبة واحدة فقط من الكولا في اليوم ، يمكنك أن تبدأ بالفعل في المعاناة من ارتفاع ضغط الدم.النساء اللائي يستهلكن هذه الكميات من الكوكا كولا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.الفشل الكلويالكولا الخالية من السكر تحتوي على محليات صناعية غير صحية جدًا لكليتيك خاصة إذا كنت مدمنًا على تناولها كل يوم.