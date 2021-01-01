5 نصائح تضمن مكياج عيون بدون أخطاء.. الفرشاة المناسبة كلمة السر



مكياج عيون بدون أخطاء مكياج عيون بدون أخطاء

عندما يتعلق الأمر بإتقان المكياج، فليس كل النساء على نفس الدرجة من المهارة التي تجعلهن قادرات على اختيار أو تطبيق الظل الصحيح، ومزجه جيدًا مع لون البشرة مع تجنب التكتلات، فمعرفة العلامات التجارية والمنتجات واستخداماتها لا يعنى بالتأكيد إتقان وضع المكياج، فما بالك بأصعب جزء في عمل المكياج وهو رسم مكياج العيون.



الحقيقة أن الخطأ في مكياج العيون قد يفقدك الكثير من الجمال والسحر، لذلك إذا كنت من الشخصيات التي لا تتمتع بالقدر الكافي من الإتقان في التعامل مع مكياج العيون، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على اتقان هذه المهارة، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع pinkvilla.





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استخدمي الفرشاة المناسبة في كل خطوةهذا هو الأساس الذي يجب أن تعرفه كل فتاة في المكياج، يتيح لك استخدام الفرشاة الصحيحة مزج المنتجات بسهولة، ستتيح لكِ أيضا مزيد من الدقة والاتساق خاصة عند مزج المنتجات، لذلك عليك أولا معرفة استخدامات كل نوع من الفرشاة، وكيفية استخدامها بالشكل المناسب.اختارى رسمة الآيلاينر المناسبةيمكن أن يجعل تحديد العيون الصحيح عينيك تبدو أكبر، بينما الشكل الخاطئ يمكن أن يجعل عينيك تبدو أصغر، عندما نطبق الآيلاينر، فإن هدفنا الرئيسي هو تحسين الشكل الطبيعي واللعب بالأبعاد لخلق الوهم بالعيون وإظهارها بشكل أوسع، وبالتالي من الضروري رسم الأجنحة حسب شكل عينيك.إبراز العيون بحكمة:وضع الهايلايتر على عظم الحاجب سيؤدى إلى رفع الحاجب، كما يساعد وضع القليل منه على الزوايا الداخلية لعينيك على فتحهما. أخيرًا، أضيفي لمسة إلى منتصف الجفن لتجعل عينيك تبرزان.لا تنسى خط العين الداخلي:تجنبي وضع خط داكن للخط الداخلي للعين ويعرف أيضًا باسم خط الماء، لأن ذلك سيجعل عينيك تبدو أصغر. بدلاً من ذلك، اختاري ظلًا شفافا يفتح عينيك ويفتحهما.ضعي طبقة من محدد العيون:يستغرق إتقان مظهر "الكات آيز" وقتًا طويلاً. لذلك، بمجرد رسم جناح مثالي، استخدمي ظلًا أسود مميزًا، سوف يملأ أي صبغة مفقودة وسيساعد في تثبيت الخطوط، إذا كنت ترغبين في الحصول على لمسة نهائية أكثر نعومة ودخانًا يمكن إضافة بعض البطانة بالفرشاة دون التأثير أو إزالة الشكل الأساسي.