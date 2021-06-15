5 معلومات عن الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب عالمياً ومحليا

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5 معلومات عن الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب عالمياً ومحليا

نشهد خلال اليومين الماضيين نزول كبير لسعر الذهب على المستوي العالمي وفي السوق المصري، بنسب واضحة ، وهذا قد يؤثر على حجم الشراء والبيع خلال الأيام القليلة المقبلة، ونقدم أهم المعلومات عن تراجع الذهب.

انخفضت أسعار الذهب علي المستوي العالمي قرابة 3%

أونصة الذهب من مستويات 1860 دولار إلي مستويات 1780 دولار وقت صياغة هذه السطور.

إعلان المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نيته رفع سعر الفائدة بحلول 2023 سبب الهبوط.

انخفاض الذهب بمصر أكثر حوالي 20 جنيها مع توقعات بمزيد من التراجع

يرى الخبراء أن السوق قد يسجل مزيد من الهبوط بسبب عمليات البيع الكبيرة في الأسواق.

وكان البنك الفدرالي الأمريكي شدد على تعهده بانتظار "مزيد من التقدم الكبير" قبل البدء في التحول لسياسات أقل ارتباطا بالجائحة والانتظار أكثر لحين فتح الاقتصاد بالكامل.

المصدر: اليوم السابع

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