

5 عصائر سحرية تساعدك فى رحلة التخسيس.. منها البرتقال والتوت 5 عصائر سحرية تساعدك فى رحلة التخسيس.. منها البرتقال والتوت

تعتبر العصائر الحل الرائع لإنقاص الوزن، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ويمكن أن يكون مزيج الفواكه والخضروات والحليب أو الزبادى الغنى بالبروتين وجبة إفطار صحية، وخلال التقرير التالى نتحدث عن 6 وصفات من العصائر المثلجة يمكن أن تساعدك فى رحلة التخسيس، وفقا لما نشره من موقع womansday.







1- عصير التوت

كشفت دراسة الصحة العامة الأمريكية التى أجريت عام 2019 على الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، أن الاستهلاك اليومى لمشروب التوت على مدار 8 أسابيع يساعد فى التخلص من الوزن الزائد.



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2- عصير الجرجيرالجرجير من أفضل أنواع الخضروات التى تحتوى على الفيتامينات والمعادن والألياف التى تساعد فى القضاء على الدهون، ومن هنا تأتى أهميته فى رحلة الريجيم.3- عصير الموزيدعم عصير الموز خطة الريجيم إذا قمت بتضمينه فى نظامك الغذائى بشكل صحيح، حيث يمكن أن يساعد الموز فى تقليل الانتفاخ وتعزيز الشعور بالامتلاء كما أنه مفيد جدًا تناوله بعد التمارين الرياضية.4- عصير الافوكادوعصير الأفوكادو غنى بالبوتاسيوم وفيتامين أ، كما يستخدم في علاج بعض اضطرابات الجلد، ويساعد هذا الريجيم على التخلص من 3 كيلوجرامات فى الأسبوع، كما تحتوى أيضا على نسبة عالية من الألياف المفيدة للجسم، وكذلك تحتوى الأفوكادو على كم هائل من مضادات الأكسدة.5- عصير البرتقالمن أهم المشروبات التى تساهم فى إنقاص الوزن، حيث إنها تعزز الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، كما يحتوى البرتقال على نسبة عالية من الماء الذى يعمل بجانب كل من الألياف والبروتين.