5 حيل سريعة للتخلص من إصفرار الأسنان.. جربيها بنفسك



حيل سريعة للتخلص من إصفرار الأسنان حيل سريعة للتخلص من إصفرار الأسنان

هناك طرق فعالة يمكن أن تساعدك على التخلص من إصفرار الأسنان بشكل طبيعى، إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد.



صودا الخبز



يمكن استخدام صودا الخبز كمقشر طبيعي للتخلص من إصفرار الأسنان وغالبًا ما تستخدم في العديد من العلاجات، فقط امزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع قليل من الملح واغمس فرشاة الأسنان المبللة في الخليط واغسل أسنانك كالمعتاد.

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الصبار والجلسرينلصنع معجون أسنان طبيعي أكثر قوة، ستحتاج إلى:كوب ماء1/2 كوب صودا الخبزملعقة صغيرة هلام الصبار4 ملاعق صغيرة جلسرين نباتيملعقة صغيرة من زيت الليمون العطرينظف أسنانك بهذا الخليط وشاهد أسنانك تبدو أكثر بياضًا وأكثر لمعانًا وصحة في غضون دقائق!قشر البرتقالبعد أن تأكل برتقالة، افرك قشر البرتقال على أسنانك - إنها طريقة سهلة لتنظيف مينا الأسنان سوف يساعد ذلك على تبيض الأسنان ويساعد على منع البقع ومحاربة البكتيريا و بعد الانتهاء من التدليك لبضع دقائق اشطفيه ببعض الماء.حبوب السمسميمكنك أخذ حفنة من بذور السمسم ومضغها لعدة دقائق وبصقها بطريقة سهلة لتنظيف أسنانك وإزالة الإصفرار بلطف. بعد ذلك استخدم فرشاة جافة لإزالة أي بذور متبقية. ويمكنك أيضًا استخدام هذا المقشر لإزالة البقع من أسنانك.محلول الخلليس هذا هو الحل اللذيذ ولكنه طبيعي 100٪ وينظف أسنانك دون التسبب في أي ضرر:2 ملعقة كبيرة خلملعقة كبيرة ملح4 أوقية ماءامزج المكونات، اشطفها وكررها لعدة أيام للحصول على أقصى فائدة.