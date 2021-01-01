5 حاجات خلى بالك منها عند اختيار ملابس أطفالك لضمان الراحة والأمان



اختيار ملابس أطفالك اختيار ملابس أطفالك

تعتقد الكثير من الأمهات أنهن يعرفن كل شيء عن ملابس أطفالهن، فإذا قررن اختيار الملابس القطنية، فإنهن يخترن القطن بنسبة 100٪ فقط، ويقلن بحزم لا للأقمشة الاصطناعية، وفي الوقت نفسه قد يفضلن الأزياء العصرية والألوان زاهية، ولكن للأسف، حتى الأزياء ذات المظهر الجذاب والجودة العالية يمكن أن تخفي الأخطار التي لا يعرفها الآباء المحبون.



في التقرير التالى يقدم موقع "برايت سايد" قائمة ببعض الملابس التي لا يفضل شرائها للأطفال الصغار، ولا يجب تواجدها في خزانة ملابس الأطفال:



1- الملابس المزخرفة بالأزرار والترتر والخرز:

يجب ألا تحتوي ملابس الأطفال على العناصر الزخرفية، حيث يمكن للأطفال التقاطها ووضعها في الأنف والأذن والفم أو ابتلاعها، لذلك من الضروري دائمًا التحقق من مدى جودة حياكتها بعد كل عملية شراء.

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3- البلوزات ذات الرقبة الضيقة للغاية:الياقة المرتفعة هي شيء عالمي وعملي ولكن لها عيوبها أيضًا، فليس من المريح ارتداؤها بالنسبة للأطفال، حيث لا يمكن للرأس أن يتحرك من خلال الرقبة، وهو عادة ما يكون مزعجًا، نتيجة لذلك، قد ينتهي بك الأمر مع طفل منزعج. أيضا، يمكن أن يسبب ضيق الرقبة الصداع بسبب اضطرابات الدورة الدموية والتهيج بسبب الاتصال الوثيق بالجلد الرقيق حول الرقبة.4- الملابس الداكنة:في كثير من الأحيان يختار الآباء الملابس العملية ذات الألوان الداكنة مما يعرضهم للخطر على سلامة أطفالهم، لا يمكنهم فقط أن يفقدوا ابنهم في حشد من الناس، ولكن أيضًا قد يفشل السائقون في رؤية القليل من المشاة في الظلام، فكلما زادت العناصر العاكسة للضوء في ملابس الأطفال، كان ذلك أفضل.5. الملابس ذات الملصق الضخم من الداخل:يجب على الأمهات فحص وجود ملصق كبير في ملابس الطفل بشكل أفضل، ففي كثير من الأحيان تكون أحجامه ضخمة بشكل غير متناسب وموادها صلبة، وزواياها خشنة للغاية مما يتسبب في إزعاج الطفل.