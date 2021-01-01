5 أطعمة بديلة للحوم يمكنها إمدادك بالبروتين.. أبرزها الصويا

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أطعمة بديلة للحوم

البروتين من أهم العناصر التى تدعم من نمو وبنيان جسم الانسان ويتواجد عادة فى اللحوم والدواجن والسمك، ومن الممكن أن يحصل الإنسان الذى لا يرغب فى تناول البروتينات من مصادرها الحيوانية أو الطيور والأسماك أن يحصل عليها من أطعمة أخرى تحتوى على نفس الفوائد الذى يحتويها البروتينات الأخرى من اللحوم، وقد ذكر موقع "health line" الطبى أن المأكولات البحرية والدواجن واللحوم هى أفضل مصادر البروتين الجيدة ، ولكن إذا كنت نباتيا لابد من تعويض جسمك من حصتك العادلة من البروتين ، وهناك عدد من الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين لتعويض الجسم ومنها :

1- الفاصوليا والبقوليات

الفاصوليا تعتبر من أغنى مصادر البروتين ، والتى تلبى احتياجات الجسم من البروتين بديلا للحوم ، إضافة إلى فول الصويا، والبقوليات التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين.

2- فول الصويا
مصدر البروتين الأكثر شعبية بين النباتيين ، ويحتوى فول الصويا على نوعية جيدة من البروتين وهو تمنح فرصة تنوع مصادر الغذاء.



3- زبدة الفول السودانى
زبدة الفول السودانى لا تقدم فقط على الطعم اللذيذ ، ولكن تحتوى أيضا على الكثير من البروتين ، وعادة ما يتم تناولها مع الخبز المحمص لوجبة الإفطار .



4- الجبن
فى كل 100 جرام من الجبن المنزلية، هناك 11 إلى 12 جراما من البروتينات ، والجبن تعتبر وجبة خفيفة غنية بالبروتينات ، تجعلك نحصل على نصيبك من البروتين اليومى اللازم لجسمك.
5- الزبادى اليونانى
الزبادى اليونانى هو زبادى بسيط يحتوى على مصل اللبن، كما أنه أقل فى نسبة الكربوهيدرات والسكريات ، ومن شأنه أن يعزز البروتين فى الجسم .

المصدر: موقع "health line"

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