البروتين من أهم العناصر التى تدعم من نمو وبنيان جسم الانسان ويتواجد عادة فى اللحوم والدواجن والسمك، ومن الممكن أن يحصل الإنسان الذى لا يرغب فى تناول البروتينات من مصادرها الحيوانية أو الطيور والأسماك أن يحصل عليها من أطعمة أخرى تحتوى على نفس الفوائد الذى يحتويها البروتينات الأخرى من اللحوم، وقد ذكر موقع "health line" الطبى أن المأكولات البحرية والدواجن واللحوم هى أفضل مصادر البروتين الجيدة ، ولكن إذا كنت نباتيا لابد من تعويض جسمك من حصتك العادلة من البروتين ، وهناك عدد من الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين لتعويض الجسم ومنها :
1- الفاصوليا والبقوليات
الفاصوليا تعتبر من أغنى مصادر البروتين ، والتى تلبى احتياجات الجسم من البروتين بديلا للحوم ، إضافة إلى فول الصويا، والبقوليات التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين.
2- فول الصويا
مصدر البروتين الأكثر شعبية بين النباتيين ، ويحتوى فول الصويا على نوعية جيدة من البروتين وهو تمنح فرصة تنوع مصادر الغذاء.
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التعليقات على 5 أطعمة بديلة للحوم يمكنها إمدادك بالبروتين.. أبرزها الصويا
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