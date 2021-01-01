يحدث تصلب العضلات عندما تشعر بالضيق في العضلات ويصعب تحريكها، خاصة بعد الراحة ويمكن أن يرافق تصلب العضلات ألم و تشنجات، وعادة لا يكون سببًا للقلق ويمكن علاجه بالعلاجات المنزلية والتمدد وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب تصلب العضلات، نتعرف عيها فى هذا التقرير.
1:ممارسة الرياضة
إلى جانب الالتواءات والإجهاد ، قد تسبب التمارين أو الإجهاد البدني تصلب العضلات، في كثير من الأحيان ، يمكن أن يحدث التيبس عندما يبدأ شخص ما ممارسة الرياضة الروتينية أو برنامج جديد أو يزيد من كثافة ومدة روتينه.
2:الم العضلات الروماتزمي
يسبب ألم العضلات الروماتيزمي آلام العضلات وتيبسها،و عادة ما يصيب الجزء العلوي من الجسم ، بما في ذلك الكتفين والرقبة والذراعين، كما أنه يؤثر بشكل شائع على الوركين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 5 أشياء تعرضك لتصلب العضلات.. منها الإصابة بالروماتيزم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق