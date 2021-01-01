4 نصائح للعناية بالشعر بعد نزول حمام السباحة.. البلسم مهم



نصائح للعناية بالشعر نصائح للعناية بالشعر

كون الجو حارًا في فصل الصيف، تقضى معظم الفتيات أوقاتهن بالقرب من الشواطئ أو في حمام السباحة للاستمتاع بأوقاتهن، ورغم أن قضاء يوم في الشمس أو السباحة في المسبح يعد أمرًا ممتعًا، إلا أنه قد يضر الشعر إذا لم تعتني به بشكل صحيح.



من المهم اتخاذ خطوات للعناية بشعرك قبل السباحة ومعالجة شعرك بشكل صحيح بعد نزول الشواطئ، وللحفاظ على مظهر الشعر في أفضل حالاته دون الحاجة إلى التخلي عن السباحة، تابعى النصائح التالية للعناية بالشعر التى يقدمها موقع "azbigmedia".



العناية بالشعر قبل السباحة:

خذى حمامًا سريعًا لتبليل شعرك قبل السباحة، ولن يؤدي شطف الشعر بالماء مسبقًا إلى منع منتجات الشعر من الدخول إلى حمام السباحة وجعل الماء عكرًا فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى منع شعرك من النقع في الكلور والمواد الكيميائية الموجودة في المياه، فلن يمتص الشعر المبلل الكيماويات والكلور كما يفعل الشعر الجاف، ومع ذلك، لا داعي لشطف شعرك إذا كنت لا تنوين بلله.

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تصفيف الشعر قبل السباحة:قبل القفز للسباحة، اسحبى شعرك للوراء في جديلة، فشد الشعر إلى جديلة سيساعد على محاربة التشابك والحفاظ على انتظام الشعر، بالإضافة إلى ذلك ستبدين أنيقة، ويمكن لمن لديهن شعر طويل تجربة الضفائر، ويمكن لمن لديهن شعر قصير تجربة ضفيرة فرنسية واحدة تسحب كل الشعر إلى الخلف، ويمكن عمل هاتين التصفيفتين على الشعر المبلل بعد الاستحمام السريع لشطف الشعر.العناية بالشعر بعد الخروج من حمام السباحة:اغسلي شعرك فورًا بعد الخروج من حمام السباحة، وإذا بللت شعرك أثناء السباحة، فمن المهم حقًا غسله على الفور. بهذه الطريقة تقومين بغسل جميع المواد الكيميائية من حمام السباحة، حتى لا تترك وتجف على شعرك مما يتسبب في تلفه.استخدمى البلسم:بعد غسل شعرك يفضل ترك البلسم لبعض الوقت على الشعر، حيث يحتاج للترطيب بعد قضاء يوم طويل فى حمام السباحة لتوفير بعض الرطوبة الزائدة ومنع تلف الشعر.