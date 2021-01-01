كون الجو حارًا في فصل الصيف، تقضى معظم الفتيات أوقاتهن بالقرب من الشواطئ أو في حمام السباحة للاستمتاع بأوقاتهن، ورغم أن قضاء يوم في الشمس أو السباحة في المسبح يعد أمرًا ممتعًا، إلا أنه قد يضر الشعر إذا لم تعتني به بشكل صحيح.
من المهم اتخاذ خطوات للعناية بشعرك قبل السباحة ومعالجة شعرك بشكل صحيح بعد نزول الشواطئ، وللحفاظ على مظهر الشعر في أفضل حالاته دون الحاجة إلى التخلي عن السباحة، تابعى النصائح التالية للعناية بالشعر التى يقدمها موقع "azbigmedia".
العناية بالشعر قبل السباحة:
خذى حمامًا سريعًا لتبليل شعرك قبل السباحة، ولن يؤدي شطف الشعر بالماء مسبقًا إلى منع منتجات الشعر من الدخول إلى حمام السباحة وجعل الماء عكرًا فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى منع شعرك من النقع في الكلور والمواد الكيميائية الموجودة في المياه، فلن يمتص الشعر المبلل الكيماويات والكلور كما يفعل الشعر الجاف، ومع ذلك، لا داعي لشطف شعرك إذا كنت لا تنوين بلله.
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التعليقات على 4 نصائح للعناية بالشعر بعد نزول حمام السباحة.. البلسم مهم
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