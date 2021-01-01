أعلنت شرطة ولاية شيكاغو الأمريكية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، اليوم الثلاثاء، فى حادث اطلاق نار جماعى فى حى انجلوود بشيكاغو، بحسب "روسيا اليوم".
وقالت الشرطة إنه قرابة الساعة 5:45 صباحا، استجاب عناصرها لبلاغ عن حادث إطلاق نار على تقاطع شارعى 62 ومورجان، مبينة أن مشادة كانت تحصل داخل أحد المنازل قبل وقوع إطلاق النار، وقد تم الإعلان عن وفاة أربعة أشخاص فى مكان الحادث، ونقل المصابون الأربعة الآخرون إلى المستشفى لتلقى العلاج.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 4 قتلى فى إطلاق نار جماعى بولاية شيكاغو الأمريكية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق