4 قتلى فى إطلاق نار جماعى بولاية شيكاغو الأمريكية

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إطلاق نار جماعى بولاية شيكاغو

أعلنت شرطة ولاية شيكاغو الأمريكية، مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، اليوم الثلاثاء، فى حادث اطلاق نار جماعى فى حى انجلوود بشيكاغو، بحسب "روسيا اليوم".



وقالت الشرطة إنه قرابة الساعة 5:45 صباحا، استجاب عناصرها لبلاغ عن حادث إطلاق نار على تقاطع شارعى 62 ومورجان، مبينة أن مشادة كانت تحصل داخل أحد المنازل قبل وقوع إطلاق النار، وقد تم الإعلان عن وفاة أربعة أشخاص فى مكان الحادث، ونقل المصابون الأربعة الآخرون إلى المستشفى لتلقى العلاج.



وقالت الشرطة إن رجلين، أحدهما يبلغ من العمر 25 عاما، أصيبا بعيار نارى فى مؤخرة رأسيهما، كما أصيبت امرأة بعدة أعيرة نارية، وهى فى حالة حرجة فى المركز الطبى بجامعة شيكاغو. أما الإصابة الرابعة فهى لرجل يبلغ من العمر 23 عاما أصيب بعيار نارى فى ظهره، وهو أيضا فى حالة حرجة.



وأكدت أنه تم إغلاق المنطقة التى وقع فيها إطلاق النار.


يذكر أن هذا هو ثانى إطلاق نار جماعى تشهده شيكاغو فى الأيام الأربعة الماضية، بعد أن قتلت امرأة تبلغ من العمر 29 عاما وأم لثلاثة أطفال فى إطلاق نار أسفر عن إصابة تسعة آخرين صباح السبت.

المصدر: روسيا اليوم

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