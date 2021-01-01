

4 إجراءات لتفادى القرصنة الإلكترونية 4 إجراءات لتفادى القرصنة الإلكترونية

دعا الخبراء إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لتفادى الهجمات الإلكترونية، التى تلاحظت زيادتها مؤخرًا، وكانت من أهم الإجراءات ضرورة تحديث المتصفح «كروم» والنظام «ويندوز» فى أقرب فرصة ممكنة، مع مراعاة فعل هذا الأمر بانتظام.



واستخدام حل أمنى موثوق به لحماية النقاط الطرفية، يقوم على منع الاستغلال واكتشاف السلوك، ويشتمل على محرك إصلاح قادر على إلغاء الإجراءات التخريبية.



وتثبيت حلول قادرة على مكافحة التهديدات المتقدمة المستمرة والكشف عن التهديدات والاستجابة لها عند النقاط الطرفية، ما يتيح إمكانية اكتشاف التهديدات والتحقيق فى الحوادث الناجمة عنها ومعالجتها فى الوقت المناسب.

قد يعجبك أيضا...

وتزويد فريق مركز العمليات الأمنية بإمكانية الوصول إلى أحدث معلومات التهديدات واكتساب مهارات التعامل معها بانتظام من خلال التدريب المهنى.