4 أنواع مختلفة من الصداع .. كيف تعرف النوع المصاب به؟



أنواع مختلفة من الصداع أنواع مختلفة من الصداع

يشعر الكثير من الأشخاص بـ الصداع على مدار اليوم، وهناك أنواع مختلفة من الصداع، وإليك دليل لأربعة من أكثر الأنواع شيوعًا، وفقا لموقع إكسبرس البريطاني.



أنواع الصداع المختلفة

التجويف

تشمل الأعراض الشائعة لصداع الجيوب الأنفية ألمًا في الوجه أو الأذنين أو العينين أو الجبهة.



يتركز هذا الصداع في الجيوب الأنفية ويمكن أن يصاحبه سيلان بالأنف أو حمى أو احتقان أو حتى تورم في الوجه.

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عادة ما تستمر هذه بضعة أيام كحد أقصى لأنها مرتبطة بالأنفلونزا في كثير من الأحيان.لكن يمكن أن تستمر لأسابيع إذا لم يتم علاج مرضك.توترتميل أنواع الصداع من هذا النوع إلى أن تكون محدودة بألم عبر الجبهة.تشمل الأعراض ألمًا خفيفًا على جانبي الرأس وضغطًا عبر الجبهة.تدوم عادة ما بين نصف ساعة إلى عدة ساعات ويمكن علاجها عادةً بأدوية تسكين الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية.صداع نصفيمن المحتمل أن يسبب هذا الصداع ألمًا في الوجه أو الرقبة ، والصداع النصفي من بين أسوأ أنواع الصداع ويمكن أن يكون منهكًا للغاية.يحدث الخفقان في منطقة واحدة ويمكن أن يعاني المريض من حساسية تجاه الضوء والصوت بالإضافة إلى الشعور بالغثيان.تميل إلى الاستمرار لفترة طويلة ، في أي مكان من أربع إلى 72 ساعة.تجمعيمكن أن يكون الصداع العنقودي مقلقًا للغاية ، إذا كنت تعاني من هذا النوع من الصداع ، فعليك طلب المشورة الطبية بسرعة.يعاني الأشخاص المصابون بهذا النوع من الصداع عادةً من ألم شديد في جانب واحد من الرأس ، غالبًا حول العين.قد يكون هذا مصحوبًا بجفن متدلي ، أو بؤبؤ صغير ، أو تمزق ، أو سيلان الأنف ، أو احمرار في جانب الرأس حيث يشعر بالألم.يمكن أن تستمر الفترات العنقودية كما هي معروفة لأسابيع أو عدة أشهر.