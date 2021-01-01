3 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة الدهنية



مشاكل البشرة الدهنية مشاكل البشرة الدهنية

تعانى صاحبات البشرة الدهنية من مشاكل كثيرة جدا منها ظهور الحبوب بشكل كبير جدا التى حتى بعد التمكن من علاجها لا تزول آثارها بسهولة من على البشرة.



كما تتسبب طبيعة البشرة الدهنية التى تجعلها تفرز الكثير من الزيوت والدهون الطبيعية على سطح الجلد فى ظهور ما يعرف بـ المسام الواسعة التى تشوه جمال ونضارة البشرة بصورة كبيرة .



ولا تقتصر مشاكل البشرة الدهنية عند هذا الحد بل هناك الكثير من المشاكل التى تتعرض لها مثل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

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ورغم كل هذه المشاكل إلا أن البشرة الدهنية تتميز بشبابها الدائم فهى أكثرنوع بشرة تتأخر فى ظهور علامات الشيخوخة ولا تظهر عليها التجاعيد فى سن مبكرة إلا فى حالات نادرة جدا .وللتمكن من العيش بتناغم مع البشرة الدهنية والاستمتاع بمميزاتها والتخلص من أضرارها ، نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية لعلاج البشرة الدهنية وحمايتها من أشهر مشكلاتها ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ boldsky”ماسك زيت شجرة الشاي ودقيق الشوفاناخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان مع 3 قطرات من زيت الشاي وملعقة صغيرة من ماء الورد ثم ضعي ماسك زيت شجرة الشاي بلطف على البشرة واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه.يستخد هذا الماسك مرة واحدة فقط فى الشهر لأصحاب البشرة الدهنية.ماسك الزبادي والكركميساعد ماسك الزبادي والكركم على تبييض البشرة ومنع تراكم الدهون على الوجه ، ويمكن أن يساعد استعماله بشكل منتظم ومستمر في علاج منطقة T الدهنية ويحافظ أيضًا على رطوبة البشرة ونضارتها ويحمى من ظهور الخطوط التعبيرية.احضري نصف كوب من الزبادي غير المحلى ثم ضعي ملعقة ليمون وملعقة عسل وملعقة كركم، وامزجى جميع المكونات جيدا.اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر ثم جففيه وبعد ذلك ضعي عليه ماسك الزبادي والكركم وانتظرى 15 دقيقة تقريبا ثم اغسلي وجهك بالماء وجففيه بلطف باستخدام منشفة قطنية.ماسك التفاح والعسلاحضرى قطع صغيرة وقليلة من التفاح دون تقشيره واهرسيها حتى تصبح ناعمة ثم امزجي معها عسل النحل وقلبيهم جيدا لعمل عجينة متجانسة.اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر ثم جففيه جيدا وبعد ذلك ضعى ماسك التفاح والعسل على الوجه لمدة 15 دقيقة تقريبا وبعد ذلك جففي وجهك جيدا.يعل ماسك التفاح والعسل على تنظيف مسام الوجه مما يمنع ظهور مشاكل البشرة ويضفى الوجه النضارة والجمال.