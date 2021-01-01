3 فواكه تساعد على زيادة الوزن بشكل صحي



فواكه فواكه

يعتقد الكثير منا أن فقدان الوزن أمر صعب لكن هل تعلم أن الكثير من الناس يعانون من أجل زيادة الوزن على الرغم من أن المظهر النحيف هو حلم أصبح حقيقة بالنسبة للكثيرين ،ولذلك يمكنك إضافة بعض الأطعمة التي تزيد الوزن إلى نظامك الغذائي للحصول على جسم متناسق.



- المانجو

يقول خبراء التغذية إن زيادة الوزن والمانجو أمران متلازمان، على الرغم من أن المانجو منخفضة في السعرات الحرارية ، إلا أن هذه الفاكهة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تجعلها بديلاً صحيًا للوجبات الخفيفة السكرية، يساعد في بناء المناعة لوجود فيتامين سي ، كما يساعد على امتصاص الحديد،هذه فاكهة مثالية تساعد في زيادة الوزن وتغذيك تمامًا .





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في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراضموعد بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا.. وأهم النصائح لتجنبها- البرقوقعندما ترغب في زيادة الوزن ، فإن البرقوق يحتوي على كمية أعلى من السعرات الحرارية مقارنة بالخوخ، يحتوي البرقوق على كمية جيدة من الألياف.يزيد البرقوق من تناول السعرات الحرارية اليومية ويساعد في زيادة الوزن بشكل صحي ، ويسهل إضافته إلى نظامك الغذائي، يمكنك إما إضافتها إلى السلطات أو العصائر أو الأطعمة المخبوزة أو الاستمتاع بها بشكل مستقل.- التين المجففالتين المجفف غني بالسعرات الحرارية ويعتبر من أفضل الوجبات الخفيفة لزيادة الوزن، لديه نكهة حلوة ولكن خفيفة ويمكن الاستمتاع بها طازجة ومجففة، ويحتوي التين المجفف على ثلاثة إلى خمسة أضعاف المغذيات الدقيقة مقارنة بالفواكه الجافة الأخرى، يمكنك إضافة التين المجفف للتزيين بالشوفان أو الزبادي أو السلطات أو يمكنك الاستمتاع به بمفرده.